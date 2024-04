Inter, Moratti non ci sta: '19 Scudetti sul campo? Chi era davanti ha truffato, sono 20'

celebra la seconda stella conquistata dall'Inter al termine della stagione 2023/24 e ribadisce: "".L'ex patron nerazzurro torna alle polemiche che accompagnano il conteggio degli Scudetti conquistati dall'Inter.a seguito dei noti fatti di: l'Inter chiuse al terzo posto (con 76 punti) quella stagione, ma le penalizzazioni inflitte a(prima con 91 punti, ma retrocessa) e(secondo con 88 punti, sanzionato con 30 punti di penalità come anche Fiorentina e Lazio), ridisegnarono la classifica e portarono alla consegna del Tricolore ai nerazzurri.

- Di questo e molto altro parla Massimo Moratti a Radio Radio, partendo dai complimenti per lo Scudetto conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi. E i primi elogi sono per l'attuale presidente,: "Ha fatto quello che doveva fare nelle difficoltà in cui si è trovato. Ha tutti i meriti, si dirà l’Inter di Zhang. L’Inter è l’unica che ha ancora una famiglia a monte, anche se aiutata dai fondi".- Complimenti particolari anche per Inzaghi: ". Un personaggio che come allenatore dell’Inter è stato visto da tutti come non all’altezza della situazione, e invece poi si è migliorato ed è stato bravissimo. Ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra. Ora è un allenatore completo".

- Moratti mettesul podio, ma non dimentica il lavoro della dirigenza, di: "Ognuno ha un ruolo, io credo che abbiano dato il meglio. Le scelte sono state fatte bene, la squadra c’è e mi sembra abbiano tantissimi meriti".- Infine, a domanda sui 19 scudetti sul campo, Moratti risponde con orgoglio: ". non capisco perché dobbiamo avere questa mentalità che salva chi fa il furbo".