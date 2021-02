Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha espresso la propria posizione in merito di domani. Una vittoria nerazzurri metterebbe la strada in discesa agli uomini di Conte, almeno secondo l'ex patron.



«Dire qualcosa sulla gara di domani? Cosa posso dire? Proprio perché sono tifoso, per scaramanzia è difficile dire qualsiasi cosa. Certo, a farcela domani sarebbe una strada in discesa poi».