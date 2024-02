Inter, Moratti torna alla Pinetina dopo quasi 10 anni

Massimo Moratti tornerà a casa, alla Pinetina. L'ex presidente dell'Inter sarà domani al Suning Training Center, il centro sportivo che fu fatto costruire dal padre di Massimo, Angelo, nel 1962 e a cui è tuttora intitolato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.



DOPO 10 ANNI - Moratti tornerà dunque nella casa interista dopo quasi 10 anni e vivrà una nuova giornata da nerazzurro. L'ex patron sarà presente nella giornata della ripresa degli allenamenti dopo l'ampia vittoria sull'Atalanta e il giorno di riposo per Lautaro Martinez e compagni. Pranzerà con la dirigenza, con Inzaghi e il suo staff e con la squadra: un ennesima dimostrazione dell'ambiente positivo e dell'armonia che si vive in questo periodo al club.



STORIA DEL CLUB - Moratti è stato spesso visto a San Siro per assistere alle gare dei nerazzurri, ma non era più tornato ad Appiano Gentile. Le ultime sue apparizioni ufficiali con l'Inter risalgono al 2014, quando era presidente onorario e azionista del club. Ruolo quest'ultimo che ha tenuto fino a giugno 2016, quando ha venduto il suo 30% a Thohir che lo ha poi girato a Suning. Da proprietario del club, nel periodo dal 1995 al 2013, Moratti ha vinto 16 titoli, compresi i tre storici del 2010, l'anno de Triplete.