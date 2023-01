Intervistato da dailymilan.it, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha espresso la propria opinione in merito alla vittoria dell'Inter in finale di Supercoppa.



“Sicuramente il Milan è sceso in campo con meno forza. Non so se si tratti di una questione atletica o psicologica. Sicuramente tutto parte dalla testa, ma il Milan in questo momento è fuori forma, appare molto stanco. Ma credo abbia influito anche la sosta per i Mondiali. Chi è stato il migliore in campo? Dico Dzeko. A 37 anni continua a giocare un calcio di altissimo livello ed il gol di ieri sera ne è la conferma. Ha dominato la difesa avversaria e messo a segno una rete di una straordinaria bellezza, divenuta simbolo di questa grandissima vittoria in Supercoppa”.