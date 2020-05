Intervenuto a Gr Parlamento, nel corso della trasmissione la Politica nel Pallone, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, parla dell'ambizione della famiglia Zhang e del gruppo Suning, ma anche di Antonio Conte.



“La volontà della famiglia Zhang è quella di far tornare l’Inter a vincere. Non penso che il coronavirus cambierà il progetto che hanno iniziato. Hanno un potenziale enorme e tanta voglia di fare bene. Siamo in buone mani. Conte-Mourinho? ​E’ difficile fare similitudini fra allenatori, sono due professionisti serissimi ma lavorano tanto con grande intensità. Ci credono tantissimo, Conte ci mette l’anima ed è bravo. Ci spero molto”.