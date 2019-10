Non si può più attendere, l'Inter ha bisogno di Lazaro e ne ha bisogno adesso. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che spiega come l'austriaco potrebbe terminare il proprio periodo di apprendistato in campo e potrebbe addirittura aiutare lì in attacco, dove mancherà l'infortunato Sanchez.



“A breve dovrà essere “scongelato” anche Lazaro, finora in campo solo nella ripresa contro lo Slavia Praga. Dopo aver patito un infortunio muscolare durante la preparazione, l’austriaco ha mostrato difficoltà anche nell’adattamento al calcio italiano, in particolare per le pretese di Conte in fase difensiva. Non si può più attendere, però: così, se ne avrà ancora bisogno, completerà il suo apprendistato in campo. E magari potrà dare una mano anche in attacco. Le prossime settimane, comunque, serviranno anche per capire se a gennaio sarà necessario aggiungere qualcosa alla rosa”.