Il suo addio sembrava scontato e invece, a sorpresa, Borja Valero potrebbe rinnovare il contratto con l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Lo spagnolo è l’esempio di professionalità e di comportamento che piace a Conte (e al club). E ha dimostrato di saper interpretare il ruolo, per alcuni antipatico, di alternativa di livello. È per questo che la società sta valutando seriamente l’idea di rinnovare fino al 2021 il contratto in scadenza alla fine di questa stagione”.