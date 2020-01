Il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato di Christian Eriksen, annunciando tra le altre cose la sua titolarità nella partita di domani, alla vigilia del replay match di FA Cup contro il Middlesbrough "Domani gioca, poi ci sarà un'altra partita sabato e forse giocherà anche quella. Siamo ai nostri limiti, ma ci sta aiutando. Contro il Liverpool, sono d'accordo che non ha giocato nella miglior maniera. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto e dire no. Non sono un idiota, so che un giocatore in una situazione come questa non rende ai massimi livelli".



SUL SUO FUTURO - "Non so se rimarrà qui dopo gennaio, so il suo futuro ma non lo dirò". I nerazzurri hanno già in pugno Christian Eriksen per la prossima estate, ma stanno provando ad anticipare il suo arrivo già a gennaio: gli Spurs, per liberarlo, chiedono però un indennizzo da almeno 20 milioni di euro.​



SU GEDSON FERNANDES - "Sono in attesa di notizie. Le notizie possono arrivare o no. Sono più preoccupato per il Middlesbrough che per il mercato. Domani non potrebbe nemmeno giocare, quindi in questo momento non sono interessato a Gedson o ad alcun tipo di giocatore".