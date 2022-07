L'Inter non può dormire sonni tranquilli per il futuro di Skriniar. Oggi il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l'acquisto di Mukiele, che arriva dal Lipsia per 12 milioni di euro più bonus con un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027. Ma i campioni di Francia potrebbero effettuare delle altre operazioni sul mercato in difesa.



K2 - Infatti in uscita Kimpembe è entrato nel mirino del Chelsea, che sta perdendo il duello col Barcellona per Koundé del Siviglia. Se dovessero concretizzarsi queste due trattative, il PSG tornerebbe prepotentemente alla carica per Skriniar con un rilancio per accorciare le distanze tra l'offerta da 50 milioni di euro e i 70 milioni richiesti dai nerazzurri.



IL BIVIO - Marotta ha fatto capire che non può promettere di togliere dal mercato il nazionale slovacco, in scadenza di contratto a giugno 2023. Invece se alla fine di questa campagna trasferimenti estiva Milan dovesse rimanere a Milano, a quel punto l'Inter tratterebbe il rinnovo del suo contratto. Altrimenti dovrebbe tornare subito sul mercato per mettere a disposizione di Inzaghi un nuovo centrale. In questo senso i nomi buoni sono sempre quelli di Milenkovic (Fiorentina) e Demiral (Atalanta).