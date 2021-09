Dopo il successo contro il Lussemburgo, l'Italia U21 di Nicolato si prepara ad affrontare l'ultimo impegno contro il Montenegro in programma martedì alle 17:30. Il ct ha dovuto salutare Gallo e Piccoli che hanno lasciato il ritiro in anticipo, al loro posto sono arrivati Okoli, Lucca e Mulattieri. Per questi ultimi due si tratta della prima chiamata in azzurro.