si è fermato e così come per tutto lo sport italiano non c'è, ad oggi, una data di rientro. Tutto fermo eSì perchè alcuni dei giocatori impegnati quest'anno in Primavera sono pronti al salto nel calcio che conta, alcuni sono addirittura all'ultima chiamata per rimanere ad altissimi livelli e non vogliono perdere questa occasione. Chi si stava giocando alla grande le proprie chance è- Ufficialmente fuori quota, questa perfra coloro che, da grandi talenti, si stanno trasformando in giocatori veri. Ci ha messo un po', è innegabile, schiacciato nei primi due anni in nerazzurro dalla pressione di chi, di chi aveva anche già trovato l'esordio, giovanissimo, in Serie B e soprattutto da un ruolo che proprio non riusciva a trovare negli scacchieri tattici di Vecchi prima e Madonna poi.forse anche grazie alla promozione in prima squadra di Esposito che funge da ispirazione ai ragazzi delle giovanili, e forse anche per una collocazione che gli va più a genio (da falso 9 o da seconda punta) nel 3-5-2 dei nerazzurri.della squadra nerazzurra con cui, fra campionato e Coppa Italia (per limiti d'età non poteva essere schierato in Youth League) ha messo insiemedivenendo anche ildell'intero Primavera 1 staccando di due e tre lunghezze talenti come(Atalanta) e(Bologna) che hanno già esordito in Prima Squadra. Mulattieri insomma è pronto per il salto nel calcio dei professionisti e questa volta non sarà soltanto per una comparsata, ma per restarci.Per soffiarlo alla concorrenza della Juventus Mulattieri fu pagato nell'estate 2017 dall'Inter allo Spezia benUna cifra importante che però ora, con un contratto firmato coi nerazzurri fino al 2023, consente ampio margine di manovra. L'Inter crede in lui e ha un piano a due vie per il suo futuro.e fare esperienza e lo(protagonista di un campionato top in Serie B) che vanta anche una percentuale sulla rivendita, lo ha già richiesto in prestito. L'Inter potrebbe acconsentire, preferisce per il prestito club di Serie A, ma. Ilin quest'ottica si era mostrato interessato e potrebbe essere proprio Mulattieri una carta da giocarsi nel riscatto diquest'estate. Per un futuro che oggi sembra roseo, aspettando che l'emergenza coronavirus finisca e si torni a giocare.