Dopo l'anticipazione di ieri, ecco tutte le parole di Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, a France Football: "Vengo da un’altra scuola. Ho lasciato il Belgio nel 2005. Lì ho imparato le basi, ma in Italia sono diventato un calciatore, da un punto di vista tecnico e tattico. Come è entrato il calcio nella mia vita? Avevo quattro anni, andavo a giocare al parco. Si può dire che sono nato con il pallone. Poi ci vuole un po’ di fortuna, essere al momento giusto nel posto giusto, sfruttare le occasioni che arrivano. Ma questa è solo fortuna, bisogna anche essere concentrati e fare sacrifici. A 17 anni ho lasciato tutto perché, a quell’età, se si ha l’opportunità di guadagnare soldi si parte per aiutare la famiglia".



SUL PIACENZA - "“Sono andato a Piacenza, in Italia, e prendevo il minimo che si potesse guadagnare per l’epoca. Ma era già molto per me. Anche se erano solo mille euro al mese, a casa mia cambiava tutto. Sono andato fin lì per aiutare la mia famiglia. Per questo non mi sono accontentato mai di quello che avevo, ho sempre voluto avere di più. Ho una famiglia grande, tre fratellastri e sorelle più grandi, più una gemella. Cerco di offrire una vita serena a tutti, è una grossa responsabilità. Mi ispiro a mia madre Lizi, morta da qualche anno. Lei è stata la persona più importante della mia vita. Non aveva niente ma ha provato a darmi tutto facendo tantissimi sacrifici".