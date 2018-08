La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Radja Nainggolan e spiega come al rientro del centrocampista belga, l'Inter di Spalletti girerà attorno a lui.



“Per raccontare che cosa porterà in dote Radja Nainggolan all’Inter non basterebbe una pagina intera. In soldoni: sul piano caratteriale il Ninja regala temperamento e capacità di saltare addosso all’avversario – che sia fase di pressing alto o fase di contenimento poco importa –, oltre che una personalità sufficiente per prendere e giocare il pallone nei momenti di difficoltà. Sul piano tecnico Nainggolan aggiunge all’Inter una qualità unica in organico, ovvero la capacità di inserimento in zona gol, magari a rimorchio del centravanti quando il pallone dall’esterno arriva al centro dell’area. Spalletti ha fatto una testa così ai dirigenti per un anno intero, pur di portare a Milano il suo Ninja. Ora che ce l’ha in rosa, l’Inter fatalmente finirà per ruotare intorno al belga. Uno che andrà pure a ballare in discoteca, certo. Ma che quando sposa una causa e stringe un patto con il suo allenatore, difficilmente tradisce”.