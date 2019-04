Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, ha parlato al termine della partita pareggiata dai nerazzurri con la Juventus in mixed zone.





SUL GOL - "Sono contento per il gol ma sarei stato più contento per una vittoria, sinceramente. Penso che abbiamo fatto una grande partita, 60' di grande gioco dove abbiamo messo in difficoltà una Juve forte. Però manca sempre quel qualcosina. Penso che bisogna costruire il futuro su queste prestazioni qua e sperare che possiamo avere molta più continuità in futuro".



TERZO POSTO BLINDATO? - "Di blindato non c'è niente, anche le squadre dietro stanno spingendo. La Juve in questa partita come fare sempre bella figura anche se hanno già vinto il campionato. Ci siamo preparati al massimo abbiamo fatto una grande partita, ma c'è rammarico per non aver vinto". SUL SECONDO TEMPO - "Abbiamo corso tanto, poi un pochino cedi. La Juve ha giocatori che possono fare la differenza come successo nel gol di Cristiano. Per il resto non hanno avuto così tante occasioni chiare, mentre noi ne abbiamo avute tre o quattro. Nel gol è stato bravo lui".



SULLA PARTITA CON L'UDINESE - "Ogni partita una cosa diversa, questa la squadra che si deve salvare. Ci sarà da lottare. La Juve è una squadra che vuole proporre gioco e in queste partite si trovano più spazi e a volte più bello giocare, forse anche più facile. Con l'Udinese sarà una partita difficile come le altre. Dobbiamo vincere queste partite per chiudere al massimo questo campionato. Per migliorare quattro giornate dalla fine bisogna anche prepararsi per l'anno prossimo (ride, ndr). Comunque sì, stiamo bene soltanto che non abbiamo vinto delle partite che erano importanti da vincere, quindi star sempre lì fino al termine della stagione è difficile".



SULLA STAGIONE - "Sono più soddisfatto del fatto che sempre dato tutto me stesso, anche se le prestazioni non erano mai al top. Perché ho avuto tanti infortuni eccetera eccetera, ma non è una scusa. Ci sono dei momenti così, non ho mai avuto così tanti infortuni nella mia carriera, questo è stato il primo anno ma prima o poi doveva arrivare. Spero di non avere più questi problemi l'anno prossimo".