Il Besiktas pensa a Radja Nainggolan. Il club turco, infatti, ha messo sul piatto un contratto di due anni, che, però, non sembra interessare al belga, in uscita dall’Inter: la prima scelta è sempre il Cagliari.



Nel frattempo il Ninja continua a trattare la buonuscita: l'Inter offre 1,2 milioni di euro, il giocatore ne chiede 2. L'ingaggio percepito, per un'altra stagione, è di 4 milioni.