Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, non intende accettare offerte di prestito a gennaio come fatto a giugno. Vale anche per Radja Nainggolan che sperava nel Cagliari: "Zhang gli ha fatto capire che deve farsi passare le voglie di ritorno in Sardegna in prestito", si legge sul quotidiano. Da qui le parole di Giulini che ha gelato sul colpo Nainggolan per gennaio.