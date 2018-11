La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione di Radja Nainggolan contro il frosinone e spiega come il centrocampista belga non sia ancora al meglio dal punto di vista della forma fisica. Ma è proprio per questo motivo che Spalletti ha scelto di tenerlo in campo una settantina di minuti, in vista delle prossime impegnative sfide che vedranno l'Inter opposta a Tottenham, Roma e Juventus.



“Alla festa di San Siro, come un invitato timido che si mette nell’angolo, ha partecipato poco Nainggolan. Il Ninja, in mezzo al tridente dietro a Lautaro, non era atteso alla vigilia, ma Spalletti ha fatto bene a spenderlo per settanta minuti. Lui ha bisogno di ritrovare gamba, ritmo e determinazione. Per gli impegni tosti che verranno c’è assoluto bisogno della sua fisicità e dei suoi inserimenti”.