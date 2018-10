Prima dell'inizio di Psv-Inter, Radja Nainggolan ha parlato InterTV: "Bisogna essere bravi a mantenere la calma quando abbiamo il pallone e cercare i passaggi in uscita per poter fare male a loro. Giocare la Champions è il sogno di ogni ragazzo che vuole fare il calciatore, sentire la musica della Champions ti dà i brividi. La voglia di far bene c'è anche se si incontrano avversari difficili. Abbiamo ottenuto una buona vittoria con il Tottenham e questa è una partita per dare continuità ai risultati, giochiamo per vincere ma in Champions è difficile. Pensa al Cska Mosca che batte il Real. Le partite vanno giocate".