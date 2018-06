Inter e Roma dovranno ancora trattare per Nainggolan. Questo è quanto sscrive il Corriere dello Sport, che spiega come i giallorossi abbiano fissato il prezzo del centrocampista a 35 milioni di euro.



“La Roma pare non sentirci, in fatto di scambio con l'Inter – per i giovani della cantera nerazzurra, poi, c'è sempre in ballo la questione delle plusvalenze – per accorciare la forbice dei 35 milioni di euro. Questo è il prezzo stabilito per il belga, già limato rispetto all'estate scorsa. Quando Luciano Spalletti aveva chiesto il Ninja per dare colorito al centrocampo dell'Inter. Dalla Capitale potrebbero ammorbidirsi nelle prossime settimane, la dirigenza nerazzurra al tempo stesso non vuole versare soltanto denaro cash. Da qui lo stallo, bisognerà negoziare ancora”.