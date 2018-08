Oggi si riparte... in bocca al lupo ragazzi.... mi dispiace nn poterci essere ma sto cercando di esserci la prossima... @Inter — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 19 agosto 2018

non è stato convocato per la sfida che vedrà questa seraaffrontare ilIl centrocampista belga è ancora alle prese con un infortunio muscolare che lo ha fermato fin dai primi giorni del ritiro estivo e sta continuando a lavorare a parte.Attraverso il suo profilo Twitter il Ninja ha però voluto rassicurare i compagni e i tifosi: farà di tutto per esserci per la seconda di campionato che vedràaffrontare ilnell'esordio stagionale a San Siro.