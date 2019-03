Radja Nainggolan non vede l’ora di rientrare in campo e per farsi trovare pronto rinuncia al giorno libero per proseguire nel personale programma di recupero. Il centrocampista belga si è presentato anche oggi ad Appiano Gentile, dove ha lavorato con parte dello staff di Luciano Spalletti, presente in Pinetina per chi avesse voluto partecipare all’allenamento facoltativo programmato per la giornata odierna.



ICARDI NON SI È VISTO - Non si è invece presentato Mauro Icardi, che ieri ha festeggiato con una grigliata il compleanno della mamma di Wanda. Qualcuno aveva paventato la possibilità che il centravanti argentino si presentasse in Pinetina per mettere minuti nelle gambe dopo il lungo stop, ma il rosarino rientrerà domani insieme al resto del gruppo non partito con le nazionali, quando ad Appiano riprenderanno ufficialmente gli allenamenti.