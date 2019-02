Dopo il 2-1 contro la Sampdoria, Radja Nainggolan ha parlato così a Sky Sport della prova dell'Inter: "Le squadre dietro stanno spingendo e noi dobbiamo fare il nostro dovere. Si sta chiacchierando troppo al di fuori del campo, noi dobbiamo cercare di vincere per restare sereni. Speriamo che si risolva tutto, perché noi siamo uniti e compatti e vogliamo vincere. Icardi? Io penso che lui sia uno che ha sempre dato tutto: spero e credo, per lui e per noi, che possa rientrare il più presto possibile. Ha già dimostrato ciò di cui è capace. Abbiamo anche Lautaro che sta facendo bene, ma abbiamo bisogno di tutti per arrivare fino alla fine. A livello personale, ho passato dei problemi ma ora penso solo a giocare e a dare il mio meglio per la squadra. L'importante restano i tre punti. In Europa diventa bello perché c'è l'eliminazione diretta: giochiamoci tutte le partite e poi vediamo".