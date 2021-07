Se fino a qualche settimana fa arrivavano solo smentite, adesso ci sono aperture e conferme: l’Inter segue con molta attenzione il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez. Un’idea che ha preso vigore strada facendo, perché l’uruguaiano non era e non è la prima scelta, ma forse rappresenta quell’opportunità fantasiosa di cui parlava Marotta l’altro giorno durante la presentazione dei calendari.



LA FORMULA - Opportunità, per l’appunto, questa è la parola d’ordine. L’Inter vuole prendere Nandez in prestito con diritto e il Cagliari non ha chiuso alla possibilità di condurre la trattativa su questi binari. I rapporti tra i club sono ottimi, Dalbert è appena sbarcato in Sardegna in prestito e si sbloccherà anche la faccenda Nainggolan. Ai rossoblu piace tantissimo anche Satriano ma l’offerta da 3 milioni presentata non è stata accettata. Se ne può riparlare. Come si riparlerà di Nandez, che l’Inter prenderebbe come sostituto di Hakimi.