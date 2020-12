Prima della sfida con il Napoli, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni è intervenuto a Inter TV: "Partita dura, perché il Napoli è un grande avversario, appena sotto di noi. E' importante conquistare già da adesso punti contro le rivali e proveremo a farlo in ogni modo. Stimolo maggiore affrontare una squadra con pari ambizioni? Le parole servono poco in gare così, per ogni calciatore è sempre bello vincerle. Migliori attacchi a confronto? Potremo superarli in questa classifica, migliorando la nostra fase difensiva per provare a fermare i loro attaccanti. Per quanto possa essere dura, ce la metteremo tutta".



A Sky Sport, poi, Bastoni aggiunge: "Ci sono rimasti lo scudetto e la Coppa Italia, faremo di tutto per vincere tutte le partite e poi parlerà il campo. Preoccupato dal Napoli? Sappiamo il valore dell'avversario, sarà tosta, ma siamo pronti e faremo di tutto per vincere".