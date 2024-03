Gli ultimi giorni hanno visto il casoal centro di ogni discussione nel nostro calcio. Tutto riconducibile ai fatti dello scorso 17 marzo, quando a San Siro, in occasione di Inter-Napoli, il centrale nerazzurro ha rivolto delle frasi nei confronti di quello partenopeo. Juan Jesus ha richiamato subito l'arbitroe da alcune immagini si evincono anche le scuse- Il primo passo nei confronti di Acerbi c'è stato il giorno successivo l'episodio, con la Nazionale italiana che ha mandato a casa il giocatore chiamando al suo posto Mancini della Roma. Questioni di serenità, questo quanto fatto trapelare. Nel frattemposostenendo di non aver detto nulla di razzista. Stessa cosa che ha confermato questa mattina alla Procura FIGC che sta indagando sull'accaduto, partendo dall'ascoltare i due calciatori coinvolti. "Ti faccio nero": Acerbi potrebbe far forza su questa frase che circola in questi giorni puntando su un fraintendimento.- E' stato ascoltato anche Juan Jesus, chiaramente. Nell'immediato post partita il brasiliano ha cercato di non alimentare il discorso ma ha provato profonda delusione in seguito alle negazioni di Acerbi, non restando a guardare. Tanta solidarietà per lui che non ha intenzione di fare un passo indietro, come è giusto che sia. Pronto a difendersi, ha portato la sua deposizione alla Procura confermando di aver ricevuto in campo delle frasi razziste da parte di Acerbi. Nella speranza di trovare giustizia dopo quanto accaduto.