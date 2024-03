Caso Acerbi-Juan Jesus: sentenza attesa per la prossima settimana

La Procura federale vuole fare luce in fretta sul caso Acerbi-Juan Jesus. La volontà è di consegnareGerardo Mastrandrea che aveva chiesto martedì un supplemento di indagine alla Procura. Per questo motivo il capo della Procura federale Giuseppe Chiné sentirà i due diretti interessati: il primo in audizione sarà il difensore del Napoli, che già oggi darà la sua versione dei fatti, mentre come scrive La Gazzetta dello Sport a. È probabile che la Procura, che ha già acquisito le immagini per la prova tv, ascolti anche l’arbitro del match, il romano Federico La Penna.Il difensore dell'Inter, che oggi con ogni probabilità prenderà parte alla seduta con i compagni, dopo che è stato mandato a casa da Spalletti, non ha fatto ulteriori commenti, nemmeno sui social. La dichiarazione alla Stazione Centrale di ritorno da Roma , che il club nerazzurro non ha gradito, è stato l'ultimo commento pubblico alla vicenda. Nonostante i colloqui con la società, la sua linea difensiva resta la stessa:ed era stata usata per rivolgere un semplice “ti faccio nero” a Juan Jesus.Pallo in mano alla Procura Federale che relazionerà poi al Giudice Sportivo,: Acerbi rischia almeno dieci turni di stop. Si legge all’articolo 28 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva: "Il calciatore che commette una violazione per comportamento discriminatorio è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato".