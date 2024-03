Acerbi stamane a colloquio con la Procura, l'Inter osserva: tutti gli scenari

: Francesco, difensore 36enne in forza all'Inter,, nella persona dei Giuseppe Chinè, sarà pronta ad ascoltarlo in merito a quanto accaduto con il collega Juan Jesus durante Inter-Napoli di domenica scorsa.Acerbi si rivolge a Juan Jesus, che non ci sta e va dall'arbitro:Questione che sembrava rientrata appena dopo il fischio finale, con il brasiliano che ha spiegato come l'avversario si fosse scusato con lui. Tuttavia, Acerbi ha avuto modo di negare di aver indirizzato a Juan Jesus espressioni razziste. Al che, ecco il post del napoletano che riporta quelle che a suo dire sono state le offese. Spalletti opta per l'allontanamento di Acerbi dalla Nazionale,- Vicino ad "Ace" ci saranno l’amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e l’avvocato del club, Angelo Capellini.(almeno 10, oppure una sanzione a tempo)Oltre, ovviamente, a comminargli una multa salatissima. Il contratto, del resto, scade nel 2025, ci sarebbero da studiare solamente alcuni tecnicismi. Acerbi può sperare di "cavarsela" con un paio di giornate o tre per condotta lesiva, anche se la portata mediatica del caso è notevole e non induce all'ottimismo. Prima di aprire qualsiasi frattura, in ogni caso, è giusto vederci chiaro ed eliminare ogni possibile dubbio.