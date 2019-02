8 vittorie in 11 edizioni, dal 1989 al 1999, dal Napoli di Maradona al Parma di Malesani. La Coppa Uefa era roba per italiani, con le squadre di Serie A che dettavano legge. Quest'anno sono 20 anni dall'ultima vittoria, 20 in cui nessuna rappresentate è arrivata in finale. Semifinale sì, ma finale proprio no. Il motivo? Perché è stata snobbata, visto che i ricavi sono lontani anni luce da quelli della Champions...



BUDGET DIVERSI - Il budget della Champions è quattro volte superiore a quello dell'Europa League: 2,04 miliardi contro 510 milioni, come scrive il Corriere della Sera. Una seccatura più una competizione, dove però l'Italia schiera tre squadre che possono regalarsi il trofeo: Inter e Napoli, bocciate dalle Champions, e la Lazio. Ma quanto posso guadagnare dalla vittoria del trofeo?



LA FINALE COME GLI OTTAVI - Alzare sotto il cielo di Baku il trofeo garantisce circa 13,5 milioni di euro. Arrivare agli ottavi di Champions (gli ottavi!) fa guadagnare 12 milioni di euro. E vincerla, la Champions? 82,5! Non c'è storia...