Mauro Icardi e sua moglie Wanda attendono le mosse di Fabio Paratici. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i bianconeri debbano prima liberarsi degli esuberi per piazzare l’affondo decisivo al centravanti argentino.



“Promessi sposi. È il romanzo dell’estate, ma il Manzoni non c’entra. E neanche Renzo e la giovane Lucia. Qui si tratta di un calciatore argentino di 26 anni che si è promesso a una signora, non più giovanissima ma sempre terribilmente affascinante: la Juve. E a nulla finora sono serviti gli interventi di Napoli e Roma per fargli cambiare idea. Nonostante l’Inter stia spingendo Icardi a valutare altre proposte arrivate sul tavolo nerazzurro, la sua scelta non cambia. Wanda Nara ha incontrato i dirigenti di Napoli e Roma, ma ha preso tempo. Aspettano, lei e Mauro che Paratici faccia la sua mossa decisiva. La strategia bianconera è delineata: una volta sistemati i tanti esuberi, portata a casa la ricca plusvalenza di Dybala e fatto posto in lista per un nuovo ingresso, virerebbero con decisione verso Maurito”.