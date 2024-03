Inter-Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Manchester Uited-Liverpool in diretta su DAZN

L'e iltornano a calcare i campi di Serie A dopo le rispettive eliminazioni in Champions League per mano di Atletico Madrid e Barcellona. Domanila squadra di Inzaghi accoglie gli azzurri di Francesco Calzona in un big match che ha molto da dire soprattutto dal punto di vista mentale, per scoprire quale delle due formazioni saprà ripartire dopo la delusione europea. In campionato, per entrambe il trend è da considerarsi positivo: l'Inter - indomabile in Serie A nel 2024 - vuole prolungare la sua striscia di 10 vittorie consecutive, mentre il Napoli dall'arrivo di Calzona non ha ancora perso in Serie A.- Partita: Inter-Napoli- Data: domenica 17 marzo- Orario: 20.45- Canale TV: DAZN- Streaming: DAZNInter-Napoli, calcio d'inizio alle 20.45, sarà visibile sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronista: Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.L'Inter arriva alla sfida con due assenze causa infortuni. Non ancora al meglio Carlos Augusto e Arnautovic dopo i problemi muscolari rimediati contro il Bologna, non saranno a disposizione di Inzaghi. Ballottaggio in difesa tra Acerbi e De Vrij, con il primo leggermente in vantaggio per un posto dal 1', mentre a centrocampo può tirare il fiato Mkhitaryan in favore di Frattesi, mentre davanti si va verso la Thu-La. C'è anche l'ipotesi Bisseck sulla destra, ma non è da escludere la riconferma di Pavard. In casa Napoli il dubbio più grande riguarda la presenza di Osimhen, fermato da un affaticamento muscolare in occasione della sfida con il Barcellona. In caso di forfait pronto Raspadori per sostituirlo. A centrocampo Traoré avanti su Zielinski, mentre sulle fasce Calzona va sul sicuro con Kvara e Politano. In difesa, per la fascia sinistra più Olivera di Mario Rui.Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.