è il big match delle 18 dellauna sfida divenuta ancor più importante dopo la sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina e che concede ad entrambe le squadre due chance inaspettate alla vigilia. I padroni di casa diin caso di vittoria accorcerebbero in un colpo solo portandosi a -5 da entrambe le capoliste. Gli ospiti di, grande ex della gara, in caso di vittoria si porterebbero a +3 sui rossoneri in vetta alla classifica mettendo 10 punti di distacco anche fra sé e il 3o posto eloiminando l'Inter dalle rivali scudetto.L’Inter è rimasta imbattuta nelle sfide contro il Napoli degli ultimi due campionati di Serie A (tre vittorie e un pareggio): l’ultimo successo campano risale al 4-1 del maggio 2019, in casa degli azzurri. L’Inter non ha ancora vinto in questa Serie A contro squadre che hanno chiuso lo scorso campionato nelle prime sette posizioni della classifica finale. Il Napoli non perde in campionato da 21 partite (aprile 2021 contro la Juventus) e in questo parziale ha vinto ben 16 volte.ritrova l’Inter, che ha allenato per 76 partite di Serie A tra il 2017 e il 2019: l’ultima volta che ha affrontato da avversario i nerazzurri a San Siro in campionato, la sua squadra ha vinto (Inter-Roma 1-3 del febbraio 2017). Tra le squadre affrontate almeno due volte da allenatore in Serie A, il Napoli è quella contro cuiha la più alta percentuale di sconfitte (70%, frutto di sette KO, un pareggio e due vittorie in 10 partite di campionato).Dopo aver messo insieme ben nove gol (cinque il bosniaco, quattro l’argentino) in Serie A tra la sosta di settembre e quella di ottobre (cinque partite), la coppiaha messo a referto soltanto una rete (il bosniaco contro la Juventus) in cinque gare di campionato tra la sosta di ottobre e quella di novembre.Solo João Pedro del Cagliari (85) ha collezionato più presenze di Lautaro Martínez e(84 ciascuno) tra i giocatori di movimento in Serie A dall’inizio della stagione 2019/20 ad oggi; l’argentino però è il giocatore che in assoluto nel corso delle ultime tre stagioni ha disputato più partite con un club di massima serie considerando tutte le competizioni (112 dal 2019/20 ad oggi). L’Inter è la vittima preferita dida quando veste la maglia del Napoli: tre reti considerando tutte le competizioni, tra cui un gol a San Siro in una semifinale di Coppa Italia e la sua unica doppietta in Serie A (maggio 2019).(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen.​