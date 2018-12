E’ vero. Su certe cose dovremmo andare tutti d’accordo:Non dovrebbe farlo, tanto più se Ministro dell’Interno, tanto più se si scaglia quotidianamente contro un certo tipo di spacciatori, come se si potessero dividere fra buoni (i bianchi) e cattivi (quelli neri).L’assunto è talmente chiaro che non occorre andare oltre, né tirare in ballo i vari Veltroni, Rutelli, D’Alema, Renzi, Berlusconi, Monti, Gentiloni… Nessuno di coloro s’è mai vantato di frequentazioni simili, nessun altro ministro o sottosegretario che si ricordi. Nemmeno poco tempo fa, un Presidente del Consiglio che si rispetti, avrebbe imposto a un Ministro del genere le dimissioni.Ma non si tratta di questo o solo di questo. Si tratta del fatto cheOra, sorge spontaneo dire a tutte quelle anime belle che accusano giornalisti, opinione pubblica, commentatori vari di mischiare proditoriamente calcio e politica, “dove credete di vivere?”.A parte il fatto che il calcio, essendo come è noto un fenomeno di rilevanza sociale, rientra in pieno nella sfera della politica che, non a caso, si occupa della società, quello che sfugge ai puristi è che i primi a mischiare calcio e politica sono i politici.Intendiamoci non c’è nulla di male a sperare che la Fiorentina batta la Juve (Renzi), che la Roma batta la Lazio (Padoan e Conte), che il Milan batta l’Inter (Berlusconi), che l’Inter batta il Milan (La Russa)…, arrivando fino a complimentarsi con violenti e condannati (non con tifosi) in nome della stessa maglia.