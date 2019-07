Stefano Sensi e Marcelo Brozovic parlano la stessa lingua calcistica e in campo la loro intesa, anche se giocano insieme da poco, sembra già perfetta. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Se c’è un meccanismo che più degli altri gira bene in questa Inter, è nel feeling nato tra Marcelo Brozovic e Stefano Sensi in mezzo al campo. Si è pensato di tutto, nei giorni dell’acquisto dell’ex Sassuolo. Che fosse solo un’alternativa al croato, principalmente. E forse lo pensava anche lui, se nell’intervista alla Gazzetta di due settimane fa aveva detto di sentirsi uno stimolo per il compagno, e che il compagno avrebbe fatto lo stesso con lui. Sai che c’è di nuovo? Che è nata una coppia che sarà dura dividere, se le impressioni estive non mentono. E che in attesa della crescita di Barella l’Inter in mezzo ha totalmente cambiato faccia rispetto alla scorsa stagione”.