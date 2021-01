È bastato un rigore sbagliato per togliere all'Inter molte delle sue certezze. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L'Inter ha cominciato forte, 10’ di strapotere che lasciavano presagire il meglio. Poi Valeri è stato spedito al video per un mano di Thorsby, ma Sanchez si è fatto deviare il tiro da Audero e sulla respinta Young ha scosso un palo. Su questo doppio episodio l'Inter si è aggrovigliata, è andata in “down” psicologico. Cattivi pensieri: se basta un rigore sbagliato per farsi condizionare, le carte non sono in regola. All’opposto la parata di Audero ha infuso coraggio e spavalderia alla Samp, disegnata da Ranieri con uno dei suoi 4-4-2 vintage, molto Anni Ottanta”.