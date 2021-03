Non buone notizie in casa Inter in cui erano attesi nella mattinata di oggi i responsi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri sull'intero gruppo squadra. Tutti i calciatori sono risultati negativi ai test per il Covid-19, ma all'interno del gruppo squadra è emerso un nuovo caso di positività. Ora è atteso il responso dell'ATS anche per il possibile viaggio con le rispettive nazionali dei calciatori.



In seguito ai tamponi negativi di tutti i calciatori, l'ATS ha poi liberato tutti i calciatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Nel corso del pomeriggio , quindi, Skriniar, Lukaku, Perisic, Brozovic, Eriksen, Radu e Hakimi raggiungeranno le rispettive nazionali con voli privati.