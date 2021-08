Otto anni dopo, il “Tucu” Correa si è preso l'Inter e Milano in 20 minuti, la squadra che nel 2013 decise di rispedirlo a casa nonostante un provino più che convincente. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega perché ai tempi l'operazione con l'Estudiantes non andò in porto.“Nel gennaio 2013, quando non era più un bambino ma un giovanissimo talento dell’Estudiantes, sbarcato a Milano con una valigia carica di sogni e un bagaglio tecnico già di primissimo livello. All’epoca il d.s. del club argentino era Juan Sebastian Veron, che d’accordo con Piero Ausilio – che si divideva ancora tra vice d.s. della prima squadra e supervisore del settore giovanile – decise di lasciar partire– ma con una serie di bonus legati anche alla crescita del ragazzo che avrebbe portato l’operazione oltre il milione di euro. Il campo parlò per Correa, che in breve tempo conquistò gli osservatori.Insomma, l’Inter non era nelle condizioni di poter rilanciare e il Tucu tornò in Argentina”.