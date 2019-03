Il rigore fallito da Brozovic poteva spianare - in caso di esito contrario - la strada all'Inter verso la corsa alla qualificazione ai quarti di Europa League. Il club nerazzurro non sbagliava un calcio di rigore 'dentro' la partita, in tutte le competizioni, dal dicembre 2017 (a 439 giorni di distanza), senza tener conto degli errori contro la Lazio in Coppa Italia nella serie finale.