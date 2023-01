quante volte si è sentita e si sente tutt'ora questa frase. E in effetti la storia racconta questo anche se non sempre è così.e l'anno scorso, il Milan, l'ha avuta ma al pari del Napoli. Napoli che attualmente è davanti a tutti anche se c'è chi subisce meno gol come la Juve.Una cosa è certa, non puoi vincere - e neanche lottare - per il campionato se hai la dodicesima difesa del campionato per gol concessiIn 17 giornate, 24 gol subiti e i numeri diventano ancora più disastrosi in trasferta, dove nessuno ha fatto peggio della squadra di Inzaghi. Lontano da Milano,Gli ultimi due a Monza decisivi per il passo falso e il rischio di riallontanarsi dalla vetta. Solo il Bologna (complice i 6 gol subiti proprio con l'Inter) ha gli stessi numeri anche se con una partita in meno fuori casa.Conseguenza di ciò anche i punti realizzati in trasferta, solo 13: meno di Napoli, Atalanta, Roma, Milan, Lazio e Juventus, nonostante tutte queste abbiano una partita in meno fuori casa.Oltre ovviamente la situazione, da cui il club si aspetta entro pochi giorni una risposta definitiva alla proposta di rinnovo, c'è anche l'attesa per capire cosa farà De Vrijma il rischio di perdere entrambi a zero è reale. Al contrario, dovrà essere il club a fare il passo in avanti per. La volontà del giocatore di rimanere a Milano è indiscussa, ora toccherà a Inter e Lazio trovare l'accordo per il riscatto con il club biancoceleste che chiede 4 milioni di euro, motivo per cui comunque, in via della Liberazione dovranno presto pensare anche all'ex Atalanta, per evitare di ritrovarsi come ora con Skriniar. Due rivoluzioni, quella in campo, visto che l'Inter è chiamata ad invertire il drammatico trend difensivo e sul mercato, perché in estate davanti ad Onana tutto potrebbe cambiare.