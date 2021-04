Antonio Conte allenerà l'Inter anche il prossimo anno, questo è quanto affermano con sicurezza dagli studi di Sky.



"Conte resta all'Inter? Non credo ci siano grandi dubbi. Fra un po' vincerà il titolo e ha un contratto ancora per un anno, anche importante economicamente. Non credo proprio che ci sia la possibilità che Antonio vada via. Poi è chiaro che anche lui vorrà capire quale sarà l'idea della proprietà per la prossima stagione. Oggi, né lui né i dirigenti ne sono a conoscenza. Zhang vuole prima raggiungere l'obiettivo. Poi, quando arriverà in Italia, e lo stanno aspettando da diversi giorni, dirà quello che si potrà fare e cosa no, quanto si potrà investire. L'Inter ha avuto delle difficoltà nel pagamento degli stipendi, c'è una situazione economica pesante. La cessione della società non è avvenuta e dovrà essere lui a dover intervenire".