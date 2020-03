Arrivano buone notizie dall'Inter e dai calciatori di Antonio Conte, che termineranno con la giornata di oggi il periodo di isolamento domiciliare forzato, dopo i casi di positività al coronavirus riscontrati nei calciatori juventini Rugani, Matuidi e Dybala nei giorni successivi al big match di Torino dello scorso 8 marzo.



Nessun calciatore nerazzurro ha manifestato sintomi da Covid-19 ma, in linea con l'interruzione dell'attività calcistica imposta in Italia, la squadra al gran completo proseguirà a casa fino a data da destinarsi il programma di allenamento stilato da Conte e dal suo staff. Quello che cambierà nella vita quotidiana di Handanovic e compagni è che potranno tornare ad uscire dalle proprie abitazioni, per esempio per recarsi nei supermercati o in farmacia, adottando tutte le precauzioni del caso.