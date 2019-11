REPORT



Alessandro, difensore dell', ha lasciato il ritiro dell'per dei problemi fisici, facendo così ritorno a Milano. Questo il comunicato del club nerazzurro sulle condizioni dell'ex Atalanta e Parma: "Alessandro Bastoni, a causa di un trauma contusivo al piede sinistro nella gara di sabato contro il Verona, è rientrato a Milano dal ritiro della nazionale Under 21. Per il giocatore in programma un lavoro personalizzato per questa settimana".