Oggi è il giorno del 26esimo compleanno di Mauro Icardi, ma ad Appiano Gentile non ci sono state grandi feste. Anche oggi l'ex capitano dell'Inter si è presentato alla Pinetina per svolgere fisioterapia. Come riporta Sportmediaset, le possibilità di una sua convocazione per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna sono sempre più basse.