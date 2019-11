Secondo il portale FcIN, gli agenti di Paulinho avrebbero offerto il loro assistito sia all'Inter che al Tottenham ricevendo però un secco rifiuto: le qualità del brasiliano classe '88 non sono in discussione, quello che spaventa sia i neroazzurri che gli Spurs sono le cifre decisamente elevate che un affare del genere potrebbe raggiungere: ​il Guangzhou aveva sborsato 42 milioni di euro per averlo dal Barcellona e non intende fare minusvalenze, senza parlare poi del contratto dell'ex blaugrana che in Cina percepisce 15 milioni annui.