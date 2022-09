Simone Inzaghi non ha imposto il ritiro pre gara ai suoi calciatori in vista della sfida contro il Bayern Monaco. I calciatori dell'Inter saranno liberi di tornare questa sera dalle proprie famiglie e si ritroveranno poi ad Appiano Gentile nella mattinata di domani in cui è prevista un'ulteriore sgambata, prima della riunione tecnica e la partenza verso San Siro.