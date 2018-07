Ancora almeno due acquisti per completare l'11 titolare e poi qualche colpo 'minore' per puntellare la rosa. L'Inter ha le idee chiare sul mercato e sta lavorando per regalare a Luciano Spalletti almeno due acquisti di primissima fascia per competere con forza su tutti i fronti in cui la società nerazzurra sarà impegnata e, soprattutto, nella lotta Scudetto (e quindi nelle conferma di un piazzamento Champions) considerato obiettivo primario date le difficoltà nella compilazione della lista europea. Per questo uno dei rinforzi richiesti dall'allenatore toscano è quello di un terzino destro di spinta a tutta fascia che possa sostituire il mancato riscatto di Joao Cancelo (passato tra l'altro ai rivali della Juventus).



NO A UN NUOVO CASO DALBERT - Tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio, ma con un'unica grande certezza. Chiunque sarà acquistato dovrà già essere pronto da subito, conoscere benissimo la Serie A in modo da non dover perdere mesi importanti nell'ambientamento a un campionato difficile come quello italiano. No a un nuovo caso Dalbert, per cui l'Inter ha lottato duramente e pagato una cifra importante al Nizza la scorsa estate, ma che ha avuto enormi difficoltà nell'inserimento in Italia.



I NOMI - L'Inter sta quindi trattando solo con giocatori che attualmente militano in Serie A, come ad esempio Alessandro Florenzi in scadenza di contratto il 30 giugno 2019 con la Roma e ancora lontano dal trovare un accordo sul rinnovo. Oppure, come riportato dal Corriere dello Sport con giocatori che in Serie A ci hanno giocato a lungo come Davide Zappacosta, passato la scora estate dal Torino al Chelsea e, soprattutto, Sime Vrsaljko, acquistato dall'Atletico Madrid ormai due anni fa, vecchio pallino del ds nerazzurro e protagonista di un ottimo mondiale con la Croazia. Usato sicuro e pronto subito, l'Inter 2018/19 dovrà essere pronta fin dalle prime uscite.