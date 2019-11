Barcellona chiama, l'Inter non risponde. Messi vuole giocare con Lautaro Martinez anche nella propria squadra di club e non solo nella nazionale argentina. Ma bisogna fare i conti con i nerazzurri, che non hanno intenzione di perdere El Toro. Finito in prima pagina sui quotidiani sportivi catalani, che rilanciano le voci di mercato nei suoi confronti per il dopo Suarez.



Marotta dice no a un'operazione che coinvolga l'arrivo a Milano per gennaio di un centrocampista tra Rakitic e Vidal come pedina di scambio. E, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel frattempo porta avanti la trattativa per prolungare il contratto di Lautaro. Legato all'Inter fino a giugno 2023 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti a stagione e una clausola rescissoria da 111 milioni, valida solo per l'estero ed esercitabile nei primi 15 giorni di luglio. Le cifre in questione vanno aumentate: stipendio e clausola, con quest'ultima che potrebbe essere tolta del tutto.