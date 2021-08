Nuove sirene inglesi per Stefan de Vrij. Dopo l'interesse dell'Everton, il nazionale olandese ha ricevuto una chiamata dal Leicester. Però l'Inter non vuole perdere il perno della propria difesa e ha rispedito l'offerta al mittente. Così il club inglese ha virato sul danese Jannik Vestergaard, in arrivo dal Southampton per sopperire all'infortunio del francese Wesley Fofana.



De Vrij (classe 1992 ex Lazio e Feyenoord) è sotto contratto fino a giugno 2023 con i nerazzurri, pronti a blindarlo con un nuovo accordo. Il suo agente Mino Raiola tratta un prolungamento fino al 2025 con tanto di aumento d'ingaggio da 3,8 a 4,5 milioni di euro netti all'anno. C'è ancora tempo e modo per trovare un'intesa.