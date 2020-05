C'è un proverbio molto caro ad Antonio Conte, che giustifica la sua presenza ad Appiano Gentile in questi giorni, nonostante il tecnico salentino non abbia ancora effettuato il tampone. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sapete qual è un proverbio assai caro ad Antonio Conte? Uno di quelli che ogni tanto cita pure in conferenza stampa? Questo: l’occhio del padrone ingrassa il cavallo. Impossibile allora far restare a casa l’allenatore dell’Inter, non c’è tampone (non effettuato) che tenga. La necessità di guidare i suoi - o controllare, volendo giocare su quel proverbio - è più forte anche della preoccupazione sanitaria, che pure resta notevole, anche in prospettiva. Ma la macchina s’è messa in moto e bisogna salire a bordo”.