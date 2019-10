L'Inter e Conte non hanno ancora visto il vero Godin. Questo è queanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino si aspetti qualcosa in più dall'ex Atletico Madrid.



“Si apre qui il capitolo degli uomini da cui lo staff tecnico si aspetta un plus per ricominciare a correre, sfruttando un calendario in campionato non impossibile. Il gruppo è virtualmente capitanato da Godin, non tanto per le mezze indecisioni contro Juve e Barça, quanto per le potenzialità che l’uruguaiano si è portato dietro da Madrid: il vero «sceriffo» fa la differenza, in entrambe le aree di rigore”.