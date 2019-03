Nonostante la sfida cruciale contro il Milan di stasera, Mauro Icardi difficilmente sarà in tribuna a San Siro per stare vicino all’Inter nel derby delle 20.30. Come riportato da Sky Sport, infatti, è prevedibile che l’attaccante argentino, dopo aver saltato le ultime due uscite dei nerazzurri al Meazza, “diserti” anche questa volta, in questo momento in cui la sua posizione con la società resta ancora tutta da chiarire.